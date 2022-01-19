香港美國商會：嚴格的旅行限制成為在港美企的最大挑戰

香港嚴格的旅行限制，如今已成為美國企業在香港面臨的最大挑戰，超過了美中關係和政治不確定性等其他焦點問題。

香港美國商會周三 (19 日) 公布最新調查，有 60% 的受訪者將國際旅行限制視為首要關切問題。大約 44% 的受訪者強調美中關係，32% 的受訪者表示政治不確定性是他們面臨的主要挑戰。

相較之下，去年的調查中，65.4% 的受訪者認為美中關係是最大的擔憂。

這一情況凸顯了當地的防疫「清零」政策，正在削弱其作為全球金融中心的吸引力。包括航班禁令，以及要求幾乎所有入境者進行 21 天檢疫隔離的旅行規定，已促使一些外籍人士出走。

香港美國商會表示，雖然香港仍有很多商機，但旅行限制「與國際慣例越來越不相符」，並正在令情緒承壓。

調查中，有三分之一企業表示，他們正在努力填補高層職位。根據周三公佈的結果，在接受調查的 262 家公司中，約有 45% 表示，他們失去了因法律而移民的香港本地員工，這主要是因為英國提供了獲得公民身份的途徑。

香港美國商會總裁 Tara Joseph 說：「我希望這項調查能夠成為討論和合作的起點，以使香港成為世界各地企業的首選目的地。」

超過一半的受訪者表示，香港政府「對商業問題不關心或不屑一顧」。然而，只有 5% 的受訪公司表示，他們有將總部遷出香港的具體計畫。