暖風頻吹 今年來中國各地穩房市政策發布次數逼近40次

今年來中國各地頻繁提出「穩房市」政策，支持性政策發布次數逼近 40 次，使房地產市場開始出現走穩信號。

中新社報導，中原地產研究院周三（16 日）提出的統計數據顯示，今年來中國各地的房地產相關政策發布次數接近 80 次，其中穩定房市的支持性政策逼近 40 次。

國家部委繼續出手穩定房市資金鏈。上周中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會發布通知，規定保障性租賃住房（類似社會住宅）有關貸款不納入房地產貸款集中度管理。

貝殼研究院高級分析師黃卉表示，此一政策為保障性租賃住房提供金融支持，也有利於穩定參與保障性租賃住房建設的房地產業者資金鏈。

各地方也密集發布各種支持性政策，包括直接給予購房補貼、調整公積金政策及降低落戶門檻。

統計數據顯示，今年以來，惠州、肇慶、瀘州、合肥、昆明、玉林、珠海、保定等地都提出補貼購房政策，補貼對象包括農民工、新市民。

福州、株洲、北海等十幾個城市放寬了公積金政策。中山、嘉興、天津等地則放寬落戶條件，以吸納人口，為當地房市注入活力。

中原地產首席分析師張大偉表示，今年來房地產政策基調延續去年第 4 季的政策方向，暖風頻吹，隨著信貸政策穩定，各地頻繁發布穩房市政策。

政策暖風是否能快速提振房市，對此廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉說，所有政策支持都有限度，並未突破限購、限貸等硬約束。作為長效機制，房地產貸款集中度、「三道紅線」等監管措施不會退場。過去房價「只漲不跌」的剛性預期已被打破，加上二手房參考價、資金來源穿透式監管等措施，「加杠桿」炒房已成過去式，因此房市很難再重演「瘋牛」行情。