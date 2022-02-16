跟進蘋果！谷歌將推廣告解決方案 限制Android手機廣告追蹤

繼蘋果 (AAPL-US) 去年推出最新隱私政策，撼動整個數位廣告產業後，Alphabet(GOOGL-US) 旗下谷歌似乎也打算跟進。

谷歌週三 (16 日) 宣布將在 Android 裝置上啟動推行多年的「隱私沙盒」(Privacy Sandbox) 計畫，用來限制 App 開發商與第三方共享用戶資料和數據追蹤的能力，但也表示，現有追蹤技術至少還會沿用 2 年，試圖緩解廣告商的擔憂情緒。

Android 資安與隱私產品管理副總裁 Anthony Chavez 表示，潛在的 Android 行動作業系統工具將限制 App 開發商與第三方共享個人資料的能力，並限制跨 App 的數據追蹤活動，計劃今年底前推出這項工具的 beta 版本，明年展開大規模測試。

蘋果去年 4 月宣布新隱私政策，要求所有 App 開發人員必須依據「App 追蹤透明度」的規範取得用戶同意，才能追蹤用戶的廣告識別碼 (IDFA)，這項新制度大大衝擊了數位廣告產業。

根據統計，目前全球高達 85% 的智慧手機用戶使用谷歌的 Android 作業系統，這代表若谷歌推進最新隱私工具計畫，臉書的財務困境恐進一步惡化。該公司本月表示，蘋果新隱私政策恐導致今年廣告收入損失 100 億美元。

谷歌計畫在未來研發出更多以隱私為主的替代產品，來取代與智慧手機相關的追蹤識別碼，並與 Snap、動視暴雪等 App 開發商合作，設計出支持定向廣告和記錄點擊的工具，同時限制對個人資料的訪問。

儘管如此，谷歌也稱，至少在未來 2 年內都會繼續使用現有的追蹤技術，且會在取消之前事先通知業界。