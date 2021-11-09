台灣之星5G月租299/4G 188元 不限速上網吃到飽

台灣之星 8 日晚間邀請有荒謬大師之稱的知名節目製作人及主持人─沈玉琳及購物天后─斯容，於台灣之星 Facebook 官方粉絲團直播正式揭曉「2021 電信雙 11」資費及優惠方案，且打破過去只賣一天的規則，自即日起至 11 月 12 日、破天荒連賣 5 天，限量 8 萬門經典資費最後一年開放搶購，今年錯過保證明年不再有。

其中，單辦門號超低價 4G 月租 $188、5G 月租 $299，皆享不限速上網吃到飽；即日起至台灣之星網路門市申辦 4G 月租 $188，即享 4G 不限速上網吃到飽，網內互打免費、網外贈送 30 分鐘。

此外，申辦 5G 月租 $299，可享 5G 不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外爆送 100 分鐘，把握這檔升級 5G，現賺 $33,000 最划算。

若有購買 5G 手機需求的消費者，搭配手機 / 購物金 5G 不限速上網月租 $399 起，搭配指定資費 iPhone 13 系列下殺 $0 起，5G 旗艦機現折 $29,888(最高)，還有各式購物金翻倍送。

即日起至台灣之星網路門市及全台實體門市申辦指定 5G 手機 / 購物金方案，搭配月租 $799~$1,199 資費方案，除送 5G 36GB~100GB 大流量外，超量後若未使用到 5G，預設享有 4G 不限速上網吃到飽，若有用到 5G 才計價、最高每月也只收到 $999 即享 5G 不限速上網吃到飽，包含最新 iPhone13 系列及 SAMSUNG Z flip3 5G(8G/128GB) 等多款精選 5G 旗艦機款，最高現折 $29,888，最低 $0 就能輕鬆入手。

若想搭購物金的消費者，申辦 5G 月租 $399~$599 資費方案，包含「買東西商城」購物金、家樂福購物金及 Foodpanda 美食金等，通通都翻倍送，最高再多拿 $7,000。

同時，台灣之星對老客戶最好，歷年雙 11 老客戶獨享，續約單辦門號，月租 $299 即享 5G 不限速上網吃到飽；續約指定資費方案搭 5G 手機，享網速 + 手機雙重升級，相當於 5G 不限速上網吃到飽月租再降至最低只要 $149。

今年過後絕版封箱，最後續約機會錯過不再！更多「2021 電信雙 11」優惠及申辦詳情請上：https://event.tstartel.com/CWS/Y21Double11.html

台灣 5G 開台超過一年，目前全台已有超過約 389 萬 5G 用戶，且還在持續增加中，而多數消費者對 5G 的態度也從初期的觀望到現在接受度及期待都明顯提升，因此，若想升級 5G 的消費者，一定要把握今年最後一次經典資費。

台灣之星 4G 單辦門號，月租 $188：新申裝 / 攜碼申辦 4G 月租 $188 資費方案，綁約 30 個月，即享 4G 不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外贈送 30 分鐘。

5G 單辦門號，月租 $299：新申裝 / 攜碼申辦 5G 月租 $299 資費方案，綁約 30 個月，可享 5G 不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外爆送 100 分鐘，若網外贈送分鐘數使用完畢，網外 / 市話費率也只要 $2 / 分，若以目前市面上三大業者 5G 不限速上網吃到飽至少要月租 $1,399 來換算，相當於每月月租費直接省下 $1,100，現在升級 5G 最划算！



為讓消費者能夠更全面的體驗 5G 服務，這次也特別為辦完 5G 單辦門號方案的消費者提供多款單買 5G 手機加購選擇，包含：Galaxy Z Flip3，市價 $31,888、加購價只要 $21,888，直接便宜 $10,000；vivo Y72 5G，市價 $10,490、加購價只要 $6,770，相當於直接下殺 65 折。

此外，針對有影音娛樂需求的消費者提供七大影音娛樂服務，辦門號只要再月付 $100，包含：CATCHPLAY＋、LiTV、LINE MUSIC、流行音樂館、ez 訂、Pubu 及 Kono 等影音娛樂服務月月換，盡享 5G 快感。

隨著消費者對 5G 服務的接受度日益提升，購買 5G 手機的需求也持續增加，為此，台灣之星在今年「2021 電信雙 11」也推出期間限定的門號搭手機 / 購物金方案。

自即日起至 2021/11/12(五) 晚上 23：59 止，到台灣之星網路門市及全台實體門市皆可申辦，若想搭 5G 手機的消費者，申辦月租 $799~$1,199 資費方案，綁約 36 個月，除送 5G 36GB~100GB 大流量外，超量後若未使用到 5G，預設享有 4G 不限速上網吃到飽。

若有用到 5G 才計價、最高每月也只收到 $999 即享 5G 不限速上網吃到飽，包含最新推出的 iPhone13 256GB、iPhone 13 mini 128GB 及 SAMSUNG Z flip3 5G(8G/128GB) 等多款精選 5G 旗艦機款，最高現折 $29,888，最低 $0 就能輕鬆入手。

若想搭購物金的消費者，申辦 5G 月租 $399~$599 資費方案，綁約 36 個月，包含「買東西商城」購物金、家樂福購物金及 Foodpanda 美食金等，通通都翻倍送，最高再多拿 $7,000。

針對雙 11 老客戶推出獨享的重磅續約優惠，續約單辦門號，消費者可依需求至台灣之星網路門市選擇 4G 資費或 5G 資費申辦。4G 月租 $188，綁約 30 個月，即享 4G 不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外贈送 30 分鐘；5G 月租 $299，綁約 30 個月，可享 5G 不限速上網吃到飽，同樣享網內互打免費、網外爆送 100 分鐘。

另外，續約搭 5G 手機 / 商品 / 購物金，網速及手機雙重升級，2021 電信雙 11 活動期間至台灣之星網路門市及全台實體門市續約，只要月租 $499，即可享 5G 不限速上網吃到飽，以及精選多款 5G 手機、平板、或家樂福購物金 $6,500 任選免費帶走，且通通享免預繳禮遇。

舉例購買 vivo Y72 5G 手機 (原價 $10,490)，搭配此次 5G 月租 $499 資費方案，綁約 30 個月，手機專案價只要 $0，綁約期間月租費總計 $14,970，用總月租費 $14,970 扣除 vivo Y72 5G 手機原價 $10,490 後，等於綁約期間只要付 $4,480，相當於平均每月月租降至 $149 就可享 5G 不限速上網吃到飽。更多資費優惠及申辦詳情請上：https://bit.ly/3ETvwrd