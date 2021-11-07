台灣之星迎戰電信雙11 周一晚上宣告單辦門號經典資費將退場

一年一度壓軸盛事「雙 11 購物節」即將登場，在各大電商平台已紛紛摩拳擦掌之際，台灣之星也正式宣告參戰「2021 電信雙 11」，預告將為電信市場及全台消費者帶來經典資費最終回。

台灣之星將於 11 月 8 日晚上 7 點，邀請有荒謬大師之稱的知名節目製作人及主持人沈玉琳，及購物天后斯容同台合體，在台灣之星 Facebook 官方粉絲團透過直播正式揭曉今年雙 11 限定資費方案及各式超殺優惠。

絕版資費最後一年、僅此一檔，錯過保證明年不再有！

台灣之星網路門市經營充分融入電商產業的營運思維，自 2016 年起即領先同業加入雙 11 購物節，透過事件行銷打開市場話題，並掀起「電信雙 11」風潮，不僅屢屢引發市場高度關注、更年年創下驚人銷售佳績。

台灣之星 2017 年首推「雙 11 一日限定，終身 $188」方案，創下電信史上前所未見的銷售紀錄，不到 12 小時 6 萬門號即全數售罄；2018 年，延續前兩年口碑好評，開賣前 5 分鐘就已吸引超過 5 萬人同時在線上等待、賣場一開放更瞬間湧入 21 萬人申辦，最終 6.6 萬門號全數完售。

2019 年，開賣後僅 43 分鐘便售出萬門，並在短短 3 小時銷售過半，達成 4 萬門銷售數量的里程碑，8 萬門號提前完售；2020 年，因應 5G 正式開台，成為市場第一家在「電信雙 11」推出 5G 資費方案的電信業者，開賣後官網瞬間湧入 23 萬人搶購，25 分鐘內狂銷 1 萬門，繳出單日銷售高達 9 萬門號的亮眼成績，再度刷新紀錄。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星電信雙 11 推出至今已邁入第五年，透過年年升級、不斷優化的流程與系統，持續提供消費者最佳的購物體驗。

回顧往年雙 11 活動，創下台灣區 11 月 11 日當天 Google Search 第一的寶座，並持續帶動社群討論聲量、突破單日活動網頁瀏覽量超過 3600 萬的紀錄，更締造網路門市通路的銷售佳績、單日申辦高達 9 萬個門號、歷年銷售總門號數破 30 萬門的絕佳表現。

過去，台灣之星帶動 4G 吃到飽平價化，進入 5G 時代延續 4G 時代簡單、透明、合理的資費理念，打造『全民 5G』資費方案，讓人人都可用平易近人的價格享受高品質的行動上網服務，在 5G 建設成本高昂，各家資費抬升的氛圍下，台灣之星秉持回饋全民的精神，今年的電信雙 11 也會是我們限定資費銷售的最後一次，請大家務必把握、錯過不再！

台灣之星「2021 電信雙 11」最終回及多項優惠精彩可期。現在快上官網登記資料，搶先獲得第一手最新消息；並於 11/8(一) 晚上 19：00 鎖定台灣之星 Facebook 官方粉絲團直播正式揭曉今年雙 11 限定資費方案及各式超殺優惠。

台灣之星「電信雙 11」今年導入全球市佔第一的 AWS 全雲端解決方案，結合大數據導流機制，全面提升系統乘載量，並動員超過 500 名行銷、技術、營運與客服團隊，橫跨 6 大事業部並整合超過 20 個部門，用最完整的資源全面備戰今年「2021 電信雙 11」。

此外，隨著進入 5G 時代，我們也持續精進網路品質，積極佈建網路、優化 4G 及 5G 基站，在 2020 年底已率先達成 5G 高密集人口涵蓋 80% 目標，截至今年 10 月底，台灣之星 5G 用戶數已達 39 萬、滲透率 15%，更獲得第三方行動測速平台公布今年第三季台灣 5G 表現數據，台灣之星 5G 的低延遲表現、影音體驗等均達到國際水準，預計今年 (2021) 年底將達成 5G 基站於六都市區涵蓋 90% 及 6,000 站 5G 訊號涵蓋範圍之目標。

隨著消費者對 5G 服務的接受度日益提升，購買 5G 手機的需求也持續增加，為此，台灣之星同時宣布今年雙 11 限定的門號搭手機 / 購物金方案搶先上線，自即日起至台灣之星網路門市及全台實體門市就可申辦：

(1) 若想搭 5G 手機的消費者，申辦月租 $799~$1,199 資費方案，綁約 36 個月，除可享 4G 不限速上網吃到飽，用到 5G 才付錢、每月最高只要加 $200 即享 5G 不限速上網吃到飽，包含最新推出的 iPhone13 256GB、iPhone 13 mini 128GB 及 SAMSUNG Z flip3 5G(8G/128GB) 等多款精選 5G 旗艦機款，最高現折 $29,888，最低 $0 就能輕鬆入手。

(2) 若想搭購物金的消費者，申辦月租 $399~$599 資費方案，綁約 36 個月，包含「買東西商城」購物金、家樂福購物金及 Foodpanda 美食金等，通通都翻倍送，最高再多拿 $7,000。

為回饋歷年雙 11 用戶對台灣之星的支持，今年「2021 電信雙 11」將祭出老客戶獨享的專屬重磅續約優惠，凡歷年雙 11 用戶至專屬優惠登記頁，留下姓名及所持有的雙 11 資費方案門號，即會優先獲得續約通知與今年「2021 電信雙 11」最新即時資訊，搶先申辦老客戶獨享續約方案。