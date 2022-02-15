〈俄烏衝突〉台股2天跌掉近360點 金管會暫不採取救市措施

受到俄烏衝突影響，台股連 2 日合計下跌 359.13 點，金管會今 (15) 日邀集證券周邊單位召開股期市會議，檢視台股基本面等三面向後，認為台股尚有撐，因此暫不會採取任何措施，但仍會密切關注後市。

證期局副局長蔡麗玲表示，今天由證期局局長張振山主持，邀集證交所、櫃買中心、期交所、集保公司等證券周邊單位舉行股期市會議，就俄烏情勢評估對台股的衝擊。

蔡麗玲指出，證券周邊單位檢視三大面向，首先是台股基本面良好，上市櫃 1 月營收都較去年同期成長，其中，上市營收年成長 8.92%、上櫃營收則較去年同期成長 10.2%，且目前看到上市和上櫃公司營運狀況還持續成長中。

第二是，金管會觀察到近期國際市場雖有波動，但是相關風險指標，包括：VIX 指數、黃金價格、主要貨幣匯率等沒有顯著異常。

第三是，金管會評估，俄烏若開戰，對台灣進出口、能源價格衝擊或是半導體供應鏈等影響，也尚未看見影響。

而資金面部分，據證期局統計，台股 1 月日均量 3647.28 億元，比起去年全年日均量 4763.11 億元，減少 23%；蔡麗玲解釋，主要是因為市場受到通膨預期及美國升息所影響，但是外資仍持續淨匯入，顯示資金動能無虞。

蔡麗玲表示，經過周邊單位綜合評估後，認為因台股基本面良好，即使俄烏衝突短期內會造成國際股市波動，但台股最終會回歸到經濟基本面，因此暫時不會採取相關措施，但金管會和周邊單位會密切注意市場動態，且會適時採取必要措施。