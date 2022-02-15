創惟去年獲利年增76% 每股賺6.5元攀新高

IC 設計廠創惟 (6104-TW) 今 (15) 日公告去年自結，第四季稅後純益 2.34 億元，季增 32.95%，年增 398%，每股稅後純益 2.61 元，全年稅後純益 5.83 億元，年增 76.13%，每股稅後純益 6.5 元；受惠 USB Hub/PD 需求續強、取得產能增加，創惟去年獲利首破 5 億元大關，連帶拉抬每股純益創高。

創惟自去年下半年起，隨著取得晶圓產能增加，營收成長幅度逐步擴大，也接連創高，展望今年，創惟獲台積電 (2330-TW)(TSM-US) 等供應商產能支援，取得量能估較去年增加，估年增 1 成以上。

另外，由於近來中國工信部表態將大力推進充電介面、技術融合，期望降低電子垃圾，提高資源利用效率，業界預期，蘋果 (AAPL-US) 今年將把 iPhone 換成 Type C 接口，身為周邊裝置供應商的創惟也可望受惠。

創惟也看好，目前公司已量產 USB 3.2 Gen2 的 Redriver、Retimer，看好現今傳輸往高頻高速方向前進，訊號也會跟著衰減，有助 Redriver 需求明顯增長，目標未來營收比重將一舉達 10%。

創惟 1 月營收創歷史新高，達 4.31 億元，月增 13.92%，年增 123.67。