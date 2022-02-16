習近平：控疫壓倒一切 中央全力援港

中國國家主席習近平表示，控制疫情壓倒一切，香港政府應動員所有力量和資源，採取必要措施，確保香港社會大局穩定，為習近平罕見直接干預香港，使香港更難偏離北京的「清零」政策。

香港文匯報報導，近日習近平就支援香港抗擊第五波疫情做出指示，提出「三個一切」和「兩個確保」的要求：香港要把穩控疫情作為「當前壓倒一切的任務」，「動員一切可以動員的力量和資源」，「採取一切必要的措施」，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。這是中央對香港抗疫的最高動員令。

中國國務院副總理韓正要求中央有關部門和廣東省解決香港提出的請求事項，包括提升香港核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障生鮮等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導。

近日廣東省委省政府已專門召開會議，就落實支援香港抗疫、保障對港物資供應等工作做出具體部署。

香港第五波疫情持續擴大，感染人數節節上升，已出現多例死亡病例，包括 3 歲兒童死亡，市民的生命安全受到嚴重威脅。由於檢測、檢疫、治療、醫護等抗疫資源和設施不足，不少確診者進不了醫院，更多密切接觸者無法有效隔離，社會上很容易出現不同程度的懷疑與不安情緒。

若香港不能儘快有效管控疫情，將不斷浮現經濟民生問題，繁榮穩定的局面也無法得到保障。

香港在成功防疫兩年後，正在努力因應疫情爆發以來最嚴峻的疫情。由於年長者的新冠疫苗接種率低，不斷增加的確診病例變得更加危險，使香港的「清零」政策面臨更大挑戰。