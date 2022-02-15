【景順投信】通膨和地緣政治增加了市場壓力

通膨壓力

美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁博拉德（James Bullard）表示，美聯準會的政策需要變得比之前預期的更加激進，他希望在七月一日之前看到利率上升 100 個基本點。顯然美聯準會官員這番講話讓市場難以承受，對於美聯準會將在 2022 年全年貨幣政策緊縮多少的想像變得瘋狂。推動 “避險” 情緒的原因是，美聯準會緊縮政策無法解決許多推動通膨壓力的因素，但它可能導致經濟周期結束。

地緣政治壓力

大多數地緣政治問題除了造成非常短期的波動外，對市場幾乎沒有影響，但這次可能有所不同，全因為面對著通膨推動央行採取行動之際，對大宗商品價格的潛在影響。

俄羅斯是石油和其他大宗商品的主要生產國，任何經濟制裁都可能推高價格，而此時美國或其他已開發國家最不願意見到更多的通膨壓力。 加拿大的貨車工人示威和堵塞美加邊境也加劇了供應鏈中斷，並可能增加成本。

下降中的新冠病例成為亮點

有一個因素可以幫助緩解全球經濟面臨的許多通膨壓力，就是成功結束新冠疫情。隨著新增感染人數下降，經濟可望恢復正常運作，員工可以重返工作崗位，供應鏈瓶頸問題可望迎韌而解，消費支出可以轉向服務而不是商品。我相信這在對抗通膨方面應該比央行所能做的任何事情都要強大得多。

最新數據顯示通膨預期似乎已經見頂

我們從紐約聯邦儲備銀行的消費者預期調查中獲得了正面的數據。它顯示雖然通膨預期仍然很高，但它似乎已經見高點。在去年十一月和十二月均達到 6% 的高峰後，一月份的未來一年期通膨預期中值為 5.8%。 未來三年期通膨預期的改善更為明顯，從去年十二月份的 4% 降至今年一月份的 3.5 %（三年期數據在去年九月和十月達到 4.2% 的高峰）。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。Inv22-0053