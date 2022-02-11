外資最愛航空雙雄、金融股 連6買3檔金控卡位升息行情

台股今 (11) 日跌 27.11 點，收在 18310.94 點，三大法人合計買超 41.52 億元。外資明顯瞄準航空雙雄與金融股，其中，對開發金、玉山金、兆豐金等 3 檔金融股連續買超 6 天，大舉押寶升息行情。

外資買超 43.9 億元，達到連 3 日買超，累計 244.66 億元；投信買超 13.4 億元、自營商賣超 15.8 億元。而在台指期部分，三大法人淨空單增加 908 口至 3565 口，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 1537 口降至 19022 口。

外資買超前 10 名為：長榮航 4.99 萬張、臺企銀 4.97 萬張、華航 3.73 萬張、旺宏 2.22 萬張、中信金 1.48 萬張、中信中國高股息 1.28 萬張、開發金 1.24 萬張、華邦電 1.23 萬張，其餘依序為友達、南亞科。

值得注意的是，玉山金、兆豐金、台新金、合庫金、華南金等都在外資加碼前 20 名榜上有名；而開發金、玉山金、兆豐金皆獲連 6 買，外資累計加碼該三檔金控分別達 5.58 萬張、5.93 萬張、1.91 萬張，可以看出外資卡位金融股的升息行情。

外資今日賣超前 10 名為：國泰智能電動車 2.08 萬張、群創 1.47 萬張、日月光投控 1.38 萬張、聯電 1.26 萬張、國泰費城半導體 1.15 萬張、元大金 1.12 萬張，其餘依序為彩晶、中信電池及儲能、富邦元宇宙、華晶科。

投信買超前 10 名為：長榮航、強茂、旺宏、華邦電、台勝科、南亞科、國泰股利精選、永豐金、新唐、開發金。

投信賣超前 10 名為：聯電、友達、光罩、元太、中信金、群創、台郡、全新、中磊、順德。

自營商買超前 10 名為：元大滬深 300 正 2 獲加碼 1.66 萬張，其餘依序為中信中國高股息、國泰臺灣加權反 1、長榮航、華航、國喬、富邦上証正 2、國泰台灣 5G+、國泰中國 A50 正 2、強茂。

自營商賣超前 10 名為：元大台灣 50 反 1 遭賣 5.76 萬張、國泰永續高股息 2.13 萬張、國泰智能電動車 1.35 萬張、富邦 NASDAQ 反 1 遭賣 1.01 萬張，其餘依序為中信關鍵半導體、中信電池及儲能、富邦臺灣加權反 1、富時不動產、富邦元宇宙、華頓 S&P 布蘭特正 2。

台股本週週線翻紅、單週大漲 636 點，主要是國際股市在過年期間大漲，帶動台股上演補漲行情，但下週即將過元宵，是否出現元宵變盤，還是須看美股、外資動態的臉色。