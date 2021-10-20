光寶科超級充電器明年Q3量產 迎接黃金成長期

光寶科 (2301-TW) 看好電動車充電市場商機，未來 5 至 7 年可望進入黃金時期，已積極布局充電領域 6、7 年，除電動車充電樁第四季已供貨 2 家美系電動車新創廠商外，也打入北美前三大充電服務商供應鏈，超級充電器也可望在明年第三季量產，大啖電動車充電商機。

光寶科積極布局車用市場，在車用電子、車外頭燈、照相模組與內部 LED 燈等應用，都有著墨；目前電動車充電器已打入 2 家美系電動車新創公司供應鏈，作為選配充電器，第三季已小量生產，第四季起可望大量出貨，也已供貨前三大北美充電服務商其中 2 大廠，在超市、加油站等地佈點。

除較低功率的一般電動車充電樁外，光寶科也已研發快充充電模組，功率約 30kW，若將 8 個模組堆疊即可組成超級充電樁，媲美特斯拉最大功率可達 250kW 的超充 V3 規格，主要客戶鎖定歐美市場，預計明年第三季量產。

光寶科目前車用營收占比 10% 內，為確保明年供貨順暢，已下單晶片等關鍵零組件，在電動車充電器出貨放量下，明年車充營收可望倍數成長，目標整體車用相關營收占比達雙位數。

光寶科參加首次舉行的 2035 E-Mobility Taiwan (台灣國際智慧移動展)，其中「光」技術已廣泛應用在先進駕駛輔助技術系統 (ADAS)，包括自適應頭燈 (ADB)、車用攝像頭模組、駕駛監控系統及擋風玻璃式抬頭顯示器，為 Level 2 以上的自動駕駛技術提供關鍵核心技術與應用模組。

隨著各國政府燃油車落日時程，及碳排放目標訂定，光寶科在「電」應用上，結合電源、車用兩大事業單位核心技術，著眼開發電動車核心零組件應用技術，包括電動車充電樁、直流充電樁、車載充電器、及無線充電系統。

