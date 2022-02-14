科技產業園區去年營收4656億元年增16% 進駐廠家數同寫新猷

經濟部今 (14) 日公告旗下科技產業園區去年營運結果，加工出口區管理處表示，受惠全球半導體、電子商務、資通訊需求強勁，去年園區公司家數創新高，進、出口額皆保持雙位數成長，各達 117.27 億元、166.76 億元，全年營業額也首度突破 4500 億元大關，達 4656 億元，年增 16%。

加工處指出，去年科技產業園區營運爆發，連帶推升進駐廠商成長，統計去年全年區內公司家數首度突破 700 家、達到 715 家，而員工數也突破 8.6 萬人，創下近 20 年新高，代表經濟高度活絡。

加工處處長楊伯耕表示，感謝區內廠商去年貢獻，展望今年，加工處將積極落實開新區、育人才、促升級、推更新、拼永續等五大施政重點，期望透過新布局推升成長動能，讓園區營運再創高峰。

五大施政重點中，楊伯耕說，今年將推動高雄軟體園區第二期基地、屏東科技產業園區擴區、楠梓科技產業園區第三園區等開發計畫，預計將創造逾 40 公頃新增產業空間，此外，在育人才上，也規劃透過全台首座數位轉型共創基地，培育逾 60 位數位人才。

楊伯耕進一步指出，加工處也將爭取外部資源，協助廠商建立智慧製造生產線、導入 5G AIoT 技術，估促成擴大商機 4 億元，同時將更新楠梓、前鎮、潭子等園區公共建設升級，最後則是輔導廠商淨零排放、落實 ESG 等。

面對全球大環境變動，加工處認為，產業仍將持續面臨疫情、缺工、缺料等不確定因素衝擊，但區內廠商已積極布局 5G 應用、AIoT、車用電子、遠距商機等新興應用技術，樂觀今年整體園區營運表現仍將成長。