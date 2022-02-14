皇將董座顏德新接任中菁會會長 加強平台交流 積極挑戰後疫情時代產業變革

中部上市櫃公司菁英聯誼會（中菁會）昨（13）日舉辦第 27、28 屆會長交接典禮，皇將科技 (4744-TW) 董事長顏德新接下第 28 屆中菁會會長職務，延續優良傳統，為中菁會持續茁壯而努力。彰化縣長王惠美、立法院副院長蔡其昌、雲林縣副縣長謝淑亞，以及台灣上市櫃公司各企業聯誼會包括磐石會、億載會、港都會、薪傳會、義雲會及台灣上市櫃公司協會等，均由會長及代表以影片或到場祝賀。

顏德新於致詞時表示，兩年多來新冠疫情大大改變了全球生態，各產業領域出現轉型與變革，面對後疫情時代的挑戰，包括全球數位化、新科技應用、新營運模式、強化永續發展、政府監管的改型等等，這些環境的轉變都需要大家積極共同面對，他以經常跟公司同仁勉勵的信念：「有夢最美，希望相隨」，深信即使面臨危機，也能將其化為轉機。

正如顏德新帶領的皇將科技、廷鑫興業 (2358-TW)、海德魯材料三家企業，都成功克服疫情帶來的挑戰，去年均創下亮麗業績，布局效益持續發酵，今年將再向上攀升，集團規模更上層樓。

中菁會第 28 屆會長皇將科技 (4744) 董事長顏德新(左 1)、副董事長林靜宜(右 1) (圖: 皇將科技提供)

皇將科技為國內首家客製化製藥包裝設備廠，主要客戶遍及台灣、美國、印度等國際製藥大廠，去年因應疫情入境限制，很快做出調整應對，讓客戶安心以遠端 FAT 驗機（線上驗收），順利出貨、裝機、完成驗收，在疫情變化多端的 2021 年，皇將營收還能重回成長態勢，今年更將完成歐洲市場布局，全球三大製藥市場都納入版圖，將業績繼續推向高峰。

廷鑫興業的鋁合金產品轉型供應工業應用為主，並提高代工業務比重，訂單穩定且議價能力高，產能持續滿載，2021 年獲利預期將創歷史新高，今年高附加價值的鋁合金盤元進入量產，獲利能力將進一步提升。廷鑫旗下皮件事業部，主要為國際精品品牌 Levis、Nautica、Calvin Clein、Harley Davidson 代工生產皮革飾品，即使有航運緊張的影響，去年營業額仍然倍增，今年訂單持續增長且預計有新客戶加入，營收再大幅成長可期。

中菁會是全台第一個以上市櫃公司董事長及總經理組成的聯誼會，目前有近 60 家會員廠商產值超過兆元 (圖: 皇將科技提供)

中菁會由執行長張清泉於民國 84 年創立，是全台第一個以上市櫃公司董事長及總經理組成的聯誼會，目前有近 60 家會員廠商產值超過兆元，包括廷鑫集團、豐興鋼鐡、巨大機械、全興集團、建大工業、為升電裝、帝寶工業、興農集團、永信國際、櫻花企業、鄉林集團、台灣數位光訊、總太地產、台灣百和、健和興、德昌營造、全國電子、廣隆光電及達新工業等，是產業交流的重要平台，會員們一直以來互相學習成長，具有高度團隊凝聚力，以中部人堅忍不拔、任重拚搏的精神努力打拚著事業，使中菁會持續不斷壯大，為台灣經濟成長做出最大貢獻。新任會長顏德新將帶著熱忱服務的態度，接續前任會長霹靂國際多媒體董事長黃文章的任務，積極推動各項會務，並加強與各友會交流合作，讓中菁會持續茁壯成長。