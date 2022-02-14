缺料陰霾漸散 廣華-KY 1月營收創第三高 東陽創二年來新高

汽車零組件業陸續公布 1 月業績，廣華 - KY(1338-TW) 表現亮麗，今 (14) 日公布 1 月合併營收 7.82 億元，月減 5.13%，年增 20.81%，儘管較上月略減，仍創史上第三高紀錄，東陽 (1319-TW) 達 17.44 億元，也繳出 2 年來單月新高紀錄，多家業者正逐漸走出車市缺料和塞港陰霾。

廣華指出，車用晶片自去年下半年供需逐漸緩解，隨著年前購車潮浮現，有效帶動品牌車廠整體拉貨力道良好回升。

廣華進一步提到，中國政府日前公布促進綠色消費實施方案，將加速各大品牌車廠積極技術升級轉型，其中，日產汽車將停止研發新型汽油引擎，本田也計畫於 2040 年停產燃油車。

而廣華目前新能源車車款營收占比約 6.12%，並持續將輕量化技術視爲發展主軸，已掌握多種環保乾式轉印工藝技術，看好未來客戶對環保材質、輕量化、智能化等產品，需求將持續增溫。

就短期來看，廣華指出，1 月中國汽車經銷商庫存預警指數為 58.3%，較去年 12 月降低 1.8 個百分點，有助品牌車廠持續回補庫存，將開拓更多品牌車廠新車款訂單。

另外，東陽 (1319-TW) 公布 1 月合併營收 17.44 億元，月增 3.02%，年增 17.33%，創 2020 年 1 月以來新高。

東陽指出，儘管 OEM 晶片短缺、AM 市場運費高漲、塞港和客戶遞延出貨等因素仍存在，仍努力整理整頓不間斷，降低成本，開發新產品，拉開與競爭者的距離。

其中，東陽 1 月 AM 營收 12 億元，年增 18%，而 OEM 營收 5.44 億元，年增 5%。