同欣電Q3毛利率飆37.54% EPS 5.18元 前三季大賺超過一股本

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (11) 日公布第三季財報，受惠產能利用率滿載，加上漲價效益、產品組合優化，營運三率三升，毛利率更一舉衝上 37.54%，創下歷史新高，拉抬稅後純益達 9.25 億元，年增 137%，每股稅後純益 5.18 元，也同創高，前三季大賺超過 1 股本，達 11.39 元，超越去年全年的 7.82 元。

同欣電第三季營收 37.77 億元，季增 9.96%，年增 31.33%，毛利率 37.54%，季增 5.82 個百分點，年增 7.9 個百分點，營益率 29.34%，季增 5.8 個百分點，年增 9.14 個百分點，稅後純益 9.25 億元，季增 47.29%，年增 137%，每股稅後純益 5.18 元。

同欣電前三季營收 103.52 億元，年增 50.2%，毛利率 32.27%，年增 4.53 個百分點，營益率 23.9%，年增 5.21 個百分點，稅後純益 20.32 億元，年增 112%，每股稅後純益 11.39 元。

展望第四季，隨著安卓手機銷售步入淡季，同欣電手機用 CMOS 影像感測器出貨也趨緩，外資預期，同欣電第四季營收將較上季下滑；同欣電也即將在明日召開法說會，屆時將釋出最新展望。