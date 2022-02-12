疫苗接種令發威 紐約市府將裁4000人 全美接種令裁員最大規模

數千名未接種疫苗的紐約市政府公務員周五 (11 日) 面臨接種疫苗或被解雇的最後期限，雖然工會領導人對此疫苗接種令提出強烈抗議，但顯然無法動搖紐約市市長 Eric Adams 的決定。

高舉抗議口號的紐約群眾 (圖片: AFP)

根據市長辦公室，該市 37 萬名公務員中只有不到 4000 人在 1 月底前因疫苗接種令而面臨解雇，預計周一公布最新受影響的市府公務員人數。

儘管最近期的數據只占紐約市勞動力 1% 左右，但這會是全美因為疫苗接種令導致裁員最大規模的一次。

Adams 周四強調：「市府並非解雇他們，而是他們選擇離開。我希望他們留下，我希望他們是紐約市公務員，但他們必須遵守規定。」

即使 Omicron 變種病毒引起的疫情減緩，紐約正準備與美國其他州和城市一起解除許多 COVID-19 防疫限制，但紐約市長似乎仍有意執行這項解雇政策。紐約市前任市長、民主黨籍的 Bill de Blasio 在去年 12 月下令，該市所有公共和私營部門的公務員接種疫苗。

紐約市消防員工會主席 Andrew Ansbro 譴責解僱決定，稱因强制接種令而解僱的做法並不公平，並強調現行規定可以讓成員無薪休假一年，所以沒有理由明確且永久的解僱任何人。

清潔局工人工會主席 Harry Nespoli 則表示，解僱後新招聘的員工經驗不足，服務將會受影響。

代表紐約市約 18000 名公務員的 Teamsters Local 237 總裁 Gregory Floyd 認為，在法院承審受理相關案件之前，紐約市應推遲解雇任何無法或不願接種的公務員。