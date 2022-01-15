Planet Lab發射衛星成功 飆漲近13% 市場恐熱情過頭

在將部分衛星送入太空後，Planet Labs 股票也進入了軌道，但《巴倫商周》撰稿人 Al Root 認為，這不代表 Planet Labs 股價漲勢合理。

Planet Labs(PL-US) 表示，已將 44 顆小型地球觀測衛星送入軌道，在目前已運作 200 顆衛星的基礎上，再添加數量。

Planet Labs 週五股價大漲 12.77%，收 6.36 美元。同日 S&P 500 指數和道指分別下跌 0.6% 和上漲 0.1%。

股價如此大漲的確切原因向來難以弄清楚，有時重大事件發生，其結果對公司明顯有利或不利，就會大漲或大跌，例如製造公司的新藥獲批准，下一步意味著新銷售、新營收，但若藥物失敗，新營收和利潤來源也跟著化為泡影。

然而，Al Root 認為，商用太空業務不同。倘若該回發射不成功， Planet Labs 就會再試一次， Planet Labs 的長期業務計畫並不仰賴特定一次的火箭發射。

然而，再發射一次會耗費更多資金，因此這 14% 漲幅可能反映了投資者對發射成功鬆了一口氣，畢竟公司可以省下再次發射的費用，但週五的暴漲創造了 2 億美元左右的市場價值，考慮到該公司的歷史，這似乎有點過頭了。

Planet Labs 將其衛星送入軌道的成功率為 100%。在該公司長達 10 年的歷史中，已經發射了 500 多顆衛星，顯見衛星太空發射的風險並不大。

對週五大漲最好的解釋可能是，交易者根據正面或負面數據進行交易，交易者不那麼在意具體數量，而是更關心方向是否正確。

當然，週五大漲也不代表該股不值得買進，畢竟華爾街喜歡該股。追蹤 Planet Lab 股票的 7 位分析師均給予該股「買進」評級，小盤股的平均買進評級比率約為 65%。

分析師平均目標價約為 13.50 美元，較近期交易價隱含 100% 上漲空間。

有趣的是，該股近日獲得 2 次分析師買進評級，但並未像週五那樣大幅上漲。Wedbush 技術分析師 Dan Ives 於 1 月 7 日喊買該股，並給予 10 元目標價，僅讓該股上漲 2.1%，同日 S&P 500 下跌 0.4%。

週三高盛分析師 Noah Poponak 發布報導，給予買進評級與 11 美元目標價，激勵該股當日上漲 10.5%，遠勝當日大盤。當日 S&P 500 指數上升 0.3%。

雖然 Poponak 的背書確實大幅提振了該股，但還是不比該公司正常推進其業務時帶來的動力。Planet Labs 需要近期發射衛星以成長，並合理化其成長股的價值。

華爾街預期該公司 2022 年營收約 1.3 億美元，到 2023 年將增長到 1.88 億美元，到 2024 年將增長到 2.86 億美元。

以 2023 年預估營收計算，該股票現行本益比約 8.7 。 羅素 1000 成長指數本益比約 4.3。