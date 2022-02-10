〈MSCI調整〉台股權重調降 估外資將流出16億元

MSCI 今 (10) 日宣布季度調整，對台股權重雙降一升，金管會估算，將影響外資流出約新台幣 16 億元，僅占外資持有市值 0.006%；金管會強調，MSCI 調整權重和台股表現沒有絕對關係。

台股在本次 MSCI 調整權重中，「MSCI 全球新興市場指數」權重由 16.39% 下調至 16.37%，調降 0.02 個百分點；「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 18.70% 下調至 18.56%，調降 0.14 個百分點；在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.90% 上調至 1.91%，調升 0.01 個百分點。最新權重將在 2/25 收盤生效。

證期局副局長郭佳君表示，以台股在「MSCI 全球新興市場指數」調降 0.02 個百分點估算，將影響外資流出 0.56 億美元，折合約新台幣 16 億元，僅占外資持有市值 0.006%，影響非常小。

郭佳君強調，MSCI 調整權重和台股表現沒有絕對關係，台股主要仍受到國際整體情勢變化及產業基本面影響，目前台股基本面對外資仍是極具吸引力，主要因為 2021 年上市櫃公司全年營收達 39.82 兆元，年增 16.41%，2021 年 12 月現金殖利率也達 2.56%。