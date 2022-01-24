六角預計明起買回1000張庫藏股

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (24) 日召開董事會，決議將從明 (25) 日起啟動庫藏股機制，目的為轉讓股份予員工，用以激勵士氣，並留任績優人才，預計在股價 70-130 元區間買回 1000 張庫藏股，而買回股份最大金額為 11.9 億元。

六角董事長王耀輝表示，公司視員工為最重要資產，即使這兩年營運受到疫情干擾，仍維持自 2015 年迄今連 7 年進行的員工選擇權發放與執行，此次決議買回庫藏股是為轉讓股份予員工，藉此激勵士氣。

六角執行庫藏股期間自明日至 3 月 24 日止，預計自集中交易市場買回庫藏股 1000 張，占已發行股份 ­ 的 2.23%，買回區間價格為 70-130 元，買回總金額 11.9 億元。

展望後市，六角強調，正持續進行品牌優化和體質調整，主力品牌「Chatime 日出茶太」今年將重啟強勁展店動能，未來 5 年會以平均每年全球門市淨增加 25-30% 為目標，至今年底全球總店數估將達 1500 家據點，持續添成長力道，並同步帶動旗下天恩粉圓等營運提升。

另一方面，六角轉投資王座國際已連續數月轉虧為盈，預期今年營收獲利可望重返成長軌道，其中，旗下「段純貞牛肉麵」於去年 12 月中插旗美國加州庫比蒂諾市，是繼香港展店後第 2 個進軍的國家，同時也是全美第 1 家，未來成長潛力可期。