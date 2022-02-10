聯合利華示警高通膨續侵蝕獲利 上半年成本打擊估20億歐元

跨國消費品巨頭聯合利華 (Unilever)(UL-US) 警告，通膨飆升將繼續打擊公司獲利，預計今年上半年恐遭受 20 億歐元的通膨成本打擊，此外，在收購英國藥廠葛蘭素史克 (GSK) 旗下消費者業務的計畫失利後，聯合利華也表示，短期內排除任何大規模收購行動的可能性。

聯合利華擁有多芬 (Dove)、麗仕 (LUX) 和立頓等知名護理與食品品牌，週四公布上季銷售額年增 4.9%，增幅高於分析師平均預期的 3.8%，且 2021 年全年銷售額年增 4.5%，增幅為 9 年來最高，銷售成長主要受惠於疫情期間，人們多半留在家中用餐。

在投入成本飆升帶動物價上揚的情況下，聯合利華預計，今年銷售額估年增 4.5%-6.5%，營益率估下滑 140 至 240 個基點，且 2022 年上半年恐遭受 20 億歐元的通膨成本打擊。

聯合利華此前提議以 500 億英鎊收購 GSK 旗下消費保健品部門，卻因報價太低遭到後者拒絕。GSK 消費保健品部門擁有普拿疼、舒酸定等知名保健與藥物產品。

聯合利華執行長 Alan Jope 說：「近期與股東廣泛接觸後，我們收到一項強烈訊息，即我們必須衡量公司投資組合的轉變。」聯合利華表示，已了解股東對潛在收購交易的擔憂，因此不打算在可預見的未來推動任何重大收購案。

聯合利華稱，公司決定專注現有產品組合，推動業務有機成長且進行較小規模的補強性收購，並在未來 2 年執行最高 30 億歐元的庫藏股計畫。