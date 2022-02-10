美國考慮針對第一階段貿易協議究責 中方：施壓無助解決問題

針對中美第一階段貿易協議執行情況，美國商務部表達不滿，將要求中國對未能履行採購承諾承擔責任。中國商務部則表示，希望美國盡快取消對中國加徵關稅和制裁打壓措施。

美國周二公布的貿易數據顯示，中國在貿易協議中承諾的購買目標，只實現了不到 60%，遠未達到兩年內將購買量從 2017 年的規模增加 2000 億美元的承諾。

美國商會國際事務負責人 Myron Brilliant 表示，如果有關中國未兌現第一階段貿易協議採購承諾的磋商失敗，拜登政府將考慮一系列選項，包括可能導致新關稅的新貿易調查。

中國商務部新聞發言人高峰周四回應，表示自「協議生效以來，中方努力克服疫情衝擊、全球經濟衰退、供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實」。

高峰指出，取消打壓能為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件，他補充說，目前中美雙方經貿團隊保持正常溝通。

外交部發言人趙立堅表示，中方一向主張，對於兩國經貿關係中的問題，中美雙方應本著相互尊重、平等協商的精神妥善加以解決。從自身單邊利益出發進行威脅和施壓，無助於解決問題，只能破壞雙方互信和對話談判的氣氛。

美國商務部長 Gina Raimondo 指出，「我們打算讓他們承擔責任」，Raimondo 稱，北京沒有遵守規則，因為他們給本國企業提供補貼，限制了美國公司的競爭力。