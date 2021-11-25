三星QD-OLED面板下週出貨 恐撼動OLED電視市場板塊

南韓《中央日報》25 日 (週四) 報導，三星顯示 (SDC) 牙山廠區 8.5 代 QD-OLED 產線 (Q1) 將於 30 日舉行出貨紀念儀式，預料三星電子將於 2022 年初的消費性電子展( CES 2022) 公開 QD-OLED 電視機。

SDC 位於南韓忠清南道的牙山廠區 Q1 產線，去年起在歷經機台搬入、測試生產、合格評定、選定顧客等過程，已於本月初展開量產。該產線每月可生產約 3 萬片的玻璃基板，可供生產約 100 萬台 65 吋電視機。業界表示，牙山廠區生產的 QD-OLED 面板，將供應給三星電子等廠商。

SDC 的 QD-OLED 採用藍色 OLED 材料直接發光、再於上方以噴墨印刷方式塗布紅色和綠色的量子點彩色濾光片，這與 LG Display(LGD) 的 OLED 面板採用的白光 OLED 發光方式不同。

LGD 自 2013 年就開始量產 OLED 面板，每月生產達 17 萬片水準，未來 SDC 能否在產能擴大及良率方面趕上 LGD，將影響兩家公司前景。

雖然 SDC 當前產能仍落後 LGD ，不過三星電子副會長李在鎔曾在 2019 年表示，為讓 QD(量子點) 顯示器成為該公司的獲利來源，將於 2025 年之前投資 13 兆韓元。

目前全世界的電視用 OLED 面板、以及 OLED 電視機市場，都是南韓 LG 電子的天下。LG 在全球 OLED 電視機市場擁有超過 60% 的市占率，且持續成長當中。依照研調機構 Omdia 的預測，OLED 電視機的市場規模今年將成長至 650 萬台，比起去年的 365 萬台增加 80%。

南韓 KB 證券研究員 Kim Dongwon 表示，如果三星電子加入 OLED 電視戰局，全球的 OLED 電視品牌將超過 20 個，生態系也應該會擴張， OLED 電視成為高階電視機的標準指日可待。他認為從結果來看，全球的 OLED 電視市場將加速成長，對 LGD 和 LG 電子而言，中長期將帶來雙贏局面。