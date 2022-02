由於美國超級鷹派的升息壓力下,科技股表現不盡理想,大多都從高點修正,不過從美國的 AMD、輝達、高通等,以及台積電、聯發科、環球晶等世界級的大廠都對今年半導體相當看好,平均都有 20% 以上的成長幅度,但市場對於半導體的供需仍相當擔心,認為晶片荒遲早會解決,最終會出現供給過剩的問題,因此嚴重影響 Q1 的氣氛。從過年前至新春開紅盤,電子重量級法說會持續上陣,雖然短期氣氛不佳,但產業趨勢是不會騙人的,因此仍需要關注。

記憶體走出烏雲 南亞科、旺宏優預期

記憶體廠去年的獲利以及展望打臉的外資的「記憶體寒冬來臨」報告,旺宏 (2337-TW) 去年 EPS 含業外高達 6.48 元,創下 26 年新高,對於今年 Nor flash 市況看不到「無烏雲」,由於今年資通訊產業景氣暢旺,NOR Flash 產能並沒有更多供應,尤其是公司鎖定的汽車、工控、醫療、航太市場發展潛力,目前 55 奈米的產品是最成熟、獲利最佳的製程技術,公司預計在 1 年後,再升級製程至 45 奈米,預計在 2023~2024 年由 3D Nor flash 接棒,目前 48 層 3D NAND Flash 產品已量產出貨,96 層 NAND Flash 產品預計 2022 年底量產,公司對今年的 NOR Flash 供需情況更加樂觀,並預告今年 Q1 毛利率比去年 Q4 毛利率 47.3% 來得更好。股價也經過外資報告的利空完成了 3 個月的底部,剛突破年線翻多。

南亞科 (2408-TW) 去年 EPS 7.4 元,Q4 毛利率 49.4% 直逼 5 成,優於市場預期,對於今年 Q1 市況,通路端及全球前三大廠的庫存水位也都維持健康,產品價格來看,部分 DRAM 合約價跌幅縮小、現貨價已起漲一陣子了,Q1 價格整體跌幅預期將會是低個位數,Q2 有機會回穩,甚至漲價。而隨著三星陸續減少供應利基型記憶體 DDR3,DDR3 及主流 DDR4 價格看法方面,公司認為 2022 年 DDR3 價格持續比 DDR4 好,整體因言,今年全球雲端伺服器持續帶領成長,手機、PC 及消費型電子市場穩健,供應鏈長短料問題將於下半年逐步趨緩,南亞科對於今年審慎樂觀。股價剛突破年線翻多,外資、投信買超。

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1476 期】

更多精彩文章延伸閱讀:點我看更多

◎社長論劍:選股找武松 誰是虎老闆?

◎期蹟再現:通膨隱憂必備安全牌

◎投資總舖師:晶片可望緩解 網通股翻身

◎台股照明燈:虎年補漲低基期族群股