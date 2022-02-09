〈台郡法說〉今年看法保守 全年產值估年增個位數仍可再戰新高

軟板大廠台郡 (6269-TW) 今 (9) 日召開法說會，去年營收 355.69 億元創新高後，對於今年因考量通膨可能削減購買力及市場不確定因素，財務長熊雅士指出，台郡 2022 年全年與首季產值，目標都是個位數成長。

由於台郡去年營收已創新高，台郡看法雖趨保守，但成長方向不變，此說法也代表，台郡今年營收目標將再挑戰新高。

台郡已公布 2022 年 1 月營收，以 32.73 億元改寫歷年同月新高，月減 27.33%，年增 19.35%；熊雅士指出，2021 年第一季營收達 71.3 億元，較 2020 年同期成長 54.92%，在比較基期已高之下，今年第一季看法相對保守。

熊雅士指出，台郡 2019 年起訂下多元化產品策略，並持續開拓手機之外如平板、筆電與穿戴產品應用，2022 年針對 LCP 技術進行開發，並聚焦 5G 高頻傳輸需求，看好未來三年高速傳輸應用將大幅滲透。

熊雅士也表示，台郡持續開發高速高層板 LCP ，並開拓車用 AR/VR 領域，不過新冠疫情邁入第三年，加上通膨恐影響今年下半年的消費購買能力，因此保守看待全年營運。

台郡今年資本支出估計約 30-40 億元，將以提高包括昆山及高雄新廠生產良率，以及自動化生產比重，以改善毛利率。