〈台郡法說〉估Q4營收持續成長 全年將逾330億元創新高

蘋果軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (27) 日召開線上法人說明會，就第四季營運展望來看，財務長熊雅士指出，由於部分來自第三季末遞延出貨加上手機應用的高階軟板出貨挹注，預估營收將較第三季成長，且較去年同期的 106.9 億元個位數成長，也就是說，台郡 2021 年營收將突破 330 億元創新高。

台郡前三季實際資本支出達 53.5 億元，超越 2020 年全年 37.79 億元，其中台灣高雄和發新廠建廠已完成，除和發廠一期的設計產能尚未填滿，將持續擴充新產能，明年起將開始進行和發二廠土地整理及新建廠規劃。

熊雅士指出，就目前產能配比來看，台灣高雄廠與大陸昆山廠的產能比重約在 60% 比 40%，但台灣新廠將著重於高階的 MPI、LCP 軟板的生產，明年目前擬訂 2022 年的營運重點，將在因應手機高階製程開發更高層數的軟板，且在 5G 通訊滲透率提高下，MPI、LCP 高階軟板天線將進一步擴散至手機、平板、NB 及穿戴裝置等應用。

台郡第三季營收 90.99 億元，電腦相關應用出貨占比 38%，通訊應用占 45%，消費性電子占比 17%。熊雅士指出，通訊應用較去年同期下滑 10 個百分點，反應 9 月最後一周的大陸限電停產及手機產業供應鏈缺料，限電問題除影響 9 月最後一周生產，也使 10 月第一周在製程的安排上受到影響，不過目前這些影響不利因素已消除。

熊雅士也強調，台郡可望以高度生產彈性及效率克服外界干擾，預估第四季營收將回溫，通訊 (手機) 應用營收也將拉升到 55-60% 比重。

台郡第三季營收 90.99 億元，毛利率 18.1%，季增 3.8 個百分點，年減 0.7 個百分點，單季稅後純益為 9.36 億元，季增 6.96 倍，年增 62.4%，每股純益 2.69 元。

台郡前三季營收為 232.81 億元，毛利率為 16.7%，年減 2.9 個百分點，前三季稅後純益 15.7 億元，年增 7%，每股純益為 4.45 元。