台郡董座：先進Metalink技術將引領LCP天線傳輸發展

蘋果軟板供應鏈台郡 (6269-TW) 今 (31) 日召開股東會，董事鄭明智在會中指出，台郡首創 Metalink 先進技術，將引領 LCP 天線傳輸產業未來五年技術發展。

鄭明智指出，台郡營運發展策略是持續多元化創新技術，並善盡友善環境責任，台郡從設計面及製程面考量碳排放量，所以開發出 Metalink 技術，將減少生產過程中 50% 的碳排放量，同時提升 30% 的生產效率。

鄭明智說，台郡超前部署已於年前提前跨入 5G 新產品技術及投資建造兩岸新產能的優勢佈局贏得客戶信心，在後疫情時代，台郡下半年將能按原定計劃以新產能順利量產 5G 新產品，同時為明年營運成長做好超前準備。

台郡在先前召開的法說會指出，就第三季營運展望來看，由於新增對 TWS 耳機軟板及美系主要客戶新系列手機 LCP(液晶材料基板) 高頻天線出貨，估第三季營收將突破 100 億元；同時，在出貨 LCP 高頻天線比重增加挹注下，毛利率將有表現。

台郡第二季營收爲 70.52 億元，創歷年同期新高，第三季營收飆上 100 億元，將改寫歷年同期新高，也是史上第三高，較第二季成長 41.8%，更較去年同期的 80.47 億元成長 24.27%。且依過去出貨狀況分析，台郡指出，第四季營收可能會比第三季再成長。

台郡 2021 年上半年營收 141.82 億元，毛利率爲 15.8%，年減 4.4 個百分點， 稅後純益爲 6.34 億元，年減 28.8%，每股純益爲 1.79 元；台郡累計至 7 月營收已達 169.7 億元，較去年同期大幅成長 25%。