〈譜瑞法說〉淡季不淡 Q1營收季增上看9% 再創歷史新高

譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (9) 日召開法說會，董事長趙捷表示，由於商用筆電、平板市況持續熱絡，面板與高速傳輸解決方案需求強勁，加上取得更多產能，首季營收季增幅上看 9.4%，可望再創歷史新高。

譜瑞預估，第一季營收 1.935-2.125 億美元，季減 0.4 至季增 9.4%，毛利率 44.5-48.5%，約與上季相當。

展望今年，趙捷看好，譜瑞繼過去兩年大幅成長後，今年也會是很好的一年，包括高速傳輸、面板整合解決方案都將持續成長，且儘管市場對 PC 需求抱有疑慮，不過，隨著後疫情時代到來，筆電不再是共享資源，已成為個人化工具。

趙捷強調，現今 PC 市場供需仍相當健康，尤其在商用型筆電、電競筆電需求仍相當熱絡，高速傳輸產品也因透過新增晶圓廠、轉廠等，取得更多產能支援客戶，克服產能不足問題，預期首季效益就會顯現。

隨著高速傳輸規格不斷往前推進，譜瑞與客戶合作，將 USB 3.2(10G)、HDMI 2.0 搭載在新一代筆電上，且由於 CPU 廠也陸續導入 USB 4，譜瑞也已開發 USB 4 Retimer，將採用更高階製程，單價也更高，有助營收規模再擴大。

此外，譜瑞在手機市場也有進展，目前已獲聯發科 (2454-TW)、高通 (QCOM-US) 兩大平台列為參考設計 (Reference)，USB 10G Redriver 獲韓國客戶採用，由於出貨量大，為滿足客戶訂單，也耗費資源將產能移至另一晶圓廠。

面板方面，譜瑞 TED(TCon Embedded Driver) 已有量產實績，看好 TTED 可簡化面板客戶功能，尤其觸控筆電越來越多，加上車用客戶喜歡觸控產品，預期未來將開始出貨。