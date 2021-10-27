〈譜瑞法說〉Q4營收高標季增1% 擬買回700張庫藏股

譜瑞 - KY (4966-TW) 今 (27) 日召開法說會，展望後市，董事長趙捷表示，現今供應持續緊張，商用、電競筆電需求也強勁，第四季營收高標季增 1%，可望淡季不淡，明年隨著高階新品拓展有成，營運展望也正向，譜瑞並宣布執行庫藏股計畫，預計買回 700 張。

譜瑞預計，第四季營收估達 1.765-1.945 億美元，季減 8% 至季增 1%，毛利率 44.5-48.5%，高標低於上季的 49.11%，趙捷強調，毛利率改變，主要來自產品組合變化，將力守獲利表現，營業費用則估約 3250-3550 萬美元。

趙捷表示，第三季營運超出預期，預計動能將延續至第四季，現今面板需求仍暢旺，尤其供給吃緊，高階 T-Con 及源極驅動 IC 的綑綁銷售組合 (Bundle Solution) 動能相當強勁，且譜瑞在電競市場的市占率也節節攀升。

針對近來市況雜音不斷，趙捷認為，PC 產業明年將衰退或持平，不過，譜瑞受惠客戶應用擴大與升級，銷售單價跟著成長，因此即便銷量減少，營業額仍可較今年增加。

車用市場部分，趙捷強調，譜瑞今年已推出車用新品，明年將更專注在車用市場，預期相關產品會越來越多，且隨著解析度提升，譜瑞進入車用市場的機會也增加，預期未來傳輸速率提升後，將有 LVPS 轉換至 eDP 的需求。

譜瑞也發表首顆搭載在智慧型手機與行動裝置的 USB C Redriver 新品，由於目前高階手機已全面搭載 Type C，進而衍生 10Gbps 需求，看好手機未來會與 PC 市場一樣，快速採用相關產品，譜瑞目前也已通過各大應用平台認證，有助未來放量出貨。

譜瑞今日也宣布將執行庫藏股計畫，預計自明 (28) 日至 12 月 27 日，買回 700 張庫藏股，買回區間價格約 1330-2660 元，目的為轉讓予員工；譜瑞前次庫藏股執行率為 100%。