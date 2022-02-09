〈譜瑞法說〉去年獲利年增53% EPS 66.29元同寫新猷

譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (9) 日召開法說會，並公布去年財報，去年第四季受惠客戶需求維持高檔，譜瑞獲利創下歷史次高，推升全年稅後純益達 52.45 億元，年增 49.6%，每股稅後純益 66.29 元，大賺六個股本創新高。

譜瑞去年第四季營收 54.06 億元，季增 1.22%，年增 26.81%，毛利率 48.37%，季減 0.74 個百分點，年增 4.84 個百分點，營益率 30.43%，季增 0.58 個百分點，年增 6.08 個百分點，稅後純益 14.64 億元，季減 1.49%，年增 52.98%，每股稅後純益 18.42 元。

譜瑞去年全年營收 199.95 億元，年增 30.86%，毛利率 47.67%，年增 3.01 個百分點，營益率 29.16%，季增 5.05 個百分點，稅後純益 52.45 億元，年增 49.6%，每股稅後純益 66.29 元。

另外，譜瑞也公布 1 月營收 19.51 億元，月減 0.11%，年增 20.25%，創下單月次高，展望首季，隨著商用型筆電及平板市場熱絡，面板和高速傳輸介面解決方案需求續強，加上取得產能增加，第一季營運淡季不淡。

譜瑞預估，第一季營收 1.935-2.125 億美元，季減 0.4 至季增 9.4%，毛利率 44.5-48.5%，約與上季相當。