即使全球市占率急墜 華為仍向全球發表新手機

雖然遭到美國全力制裁，華為的全球手機市占率劇降，但它還是在國際市場推出高階智慧手機。

華為 26 日宣布將在中國以外的市場推出 P50 Pro 和可折式 P50 Pocket。這些手機去年就已在中國推出。

然而，由於美國制裁措施繼續禁止華為採購某些美國技術，這兩款手機都無法使用超高速 5G 聯網技術。這些設備採用美國公司高通公司 (QCOM-US) 的晶片支援 4G 通訊。

P50 Pro 在手機背面有一塊 6.6 英寸的螢幕和兩個大型鏡頭模塊。P50 Pocket 是一款可折式智慧手機，可放入口袋和包中。

P50 Pro 起價為 1199 歐元（約 1353 美元）。

經由這些手機在全球發表，華為仍堅持其雄心壯志，繼續在消費性電子領域繼續執行業務。

華為在 2020 年第 2 季成為全球第一大智慧手機廠商，之後全球市占率急劇下降。Counterpoint Research 估計，華為在 2021 年第 4 季的全球市占率為 1.7%，其中有 9 成都是中國市場。

這種現象是源去過去幾年美國對華為的限制，導致該公司無法採購到適合晶片等關鍵零件以及谷歌的安卓行動操作系統和相關 App。

例如，這兩款最新手機將配備 EMUI 12，這是華為自行開發的操作系統之一，不會配備谷歌 App 或 App store。華為自己的應用商店 App Gallery 也沒有消費者想要的高階 App。

華為繼續發表消費類產品，但重點已經轉移到其他領域，包括軟體和雲端計算，這些領域比較不受制裁影響。