鴻海旗下夏普二款5G新機登台 輕量化搶市

鴻海 (2317-TW) 旗下台灣夏普今 (16) 日發表二款 5G 手機，包含中階款 AQUOS zero6，及入門款 AQUOS wish，其中，AQUOS zero6 只有 146g，是世界最輕的 5G 智慧手機。

以規格來看，AQUOS zero6 採用高通 Snapdragon 750G 行動平台，8GB LPDDR4X RAM、128GB UFS 2.2、記憶卡擴充最大 1TB；外觀則採用 6.4 吋 2,340 x 1,080 OLED 螢幕，支援 240Hz 螢幕更新率及觸控反應率。

鏡頭方面，有 48MP+8MP 超廣角 + 8MP 兩倍光學變焦三鏡頭、12.6MP 前鏡頭，另外，AQUOS zero6 還有 IP68 防水、4,010mAh 電量與螢幕指紋辨識。

台灣夏普表示，AQUOS zero6 10 億色顯示力，是應用日本夏普電視的 AQUOS 技術，透過 Rich Color Technology Mobile，在明亮或是灰暗等各種日常中能快速對應，根據用途達到最佳畫質。

而 AQUOS wish 則搭載 Snapdragon 480，也是夏普首次突破採用環保材質，機殼採用德國萊茵標章認證的塑料製作，內建 NFC 隨刷即用，以及手機全域 18 道軍規防護、指紋辨識。

售價方面，AQUOS zero6 16990 元、AQUOS wish 售價 6990 元；目前販售通路為遠傳電信、亞太電信、以及台灣夏普自有通路夏普震旦與可購樂電商平台。