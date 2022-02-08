和勤精機1月營收創新高 估今年逐季成長

精密沖壓大廠和勤精機 (1586-TW) 2022 年 1 月在新產品出貨挹注下，今 (8) 日公告單月營收 2.72 億元改寫歷史新高，月增 9.07%，年增 7.33%，和勤表示，今年將有多項新產品出貨逐步增量助陣，營收將維持逐季成長表現。

和勤 1 月兩大業務營收分別為汽車零件營收 1.89 億元，占比 69.46％；硬碟機構件（VCM Plate）0.76 億元，佔比 28.04％。汽車零件部分，美系電動車大廠零件增量以及新產品小量出貨，1 月營收創下歷史新高，和勤的汽車零件多為平台件，由於認證與產品生命週期長，產業特性是產品一旦開始出貨，訂單量穩定成長，營收規模也會逐步墊高；硬碟（HDD）零件上月訂單出貨遞延，營收也較上月成長，在新客戶訂單加入之下，今年硬碟零件的出貨仍是穩定表現。

今年是和勤新產品貢獻顯著的一年，其中建築工程用結構件已於 1 月開始出貨，將外銷至歐洲、北非等地；工業器械液壓泵零件進入量產，預期今年出貨量進入快速爬坡階段；配合機器設備安裝調整，重卡零件將於 3 月開始量產，在訂單已滿的情況下，下半年或將再添購設備擴產。

此外，和勤主管指出，美系電動車大廠零件增量以及增加品項，預期仍是公司個別客戶成長幅度最高者，而和勤持續積極開發新能源車零件及客戶，在公司整體營收規模隨新產品量產成長之下，新能源車零件營收占比仍將穩定提高。