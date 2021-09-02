和勤精機8月營收2.13億元年增5% 創歷年同期新高

精密沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (2) 日布 8 月營收 2.13 億元，為歷年同期新高，分別較上月及去年同期成長 4.43％、5.07％；累計 2021 年前 8 月營收 17 億元，年增 23.26%。

和勤在新能源車零件出貨成長帶動下，汽車零件業務淡季中仍創下營收佳績，和勤表示，汽車與硬碟機零件兩大業務逐步進入旺季，預期營收仍將穩定走高。

和勤 8 月兩大業務的營收分別為：汽車零件 1.51 億元，佔比 70.61%；硬碟機構件（VCM Plate）5892 萬元，佔比 27.56%。汽車零件部分，美系電動車大廠出貨顯著成長，其他品牌新能源車的門鎖、座椅零件亦穩定出貨，新能源車零件帶動汽車零件業務營收較上月增加，減緩中國大陸高溫假的影響。

和勤精機硬碟（HDD）零件進入產業旺季，且持續受惠東南亞轉單效益，目前產能全開因應訂單需求，公司專注於高階儲存硬碟機種機構件（VCM Plate），產品平均銷售單價與毛利均高於傳統硬碟，下半年並有旺季效應。

和勤持續開發新產品維持業績成長動能，其中新能源汽車零件除了隨美系電動車大廠出貨穩定成長外，和勤與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件，也可望於第四季開始有產品進入量產；重卡變速箱零件出貨將穩定增量，預期在今年還將增加其他的零件供應。至於部分品牌汽車面臨晶片缺貨的情況，和勤表示，公司汽車零件供應以市場主流車款為主，目前汽車晶片缺貨問題對和勤的影響並不明顯，後續的影響需要再觀察，一旦汽車晶片缺貨問題緩解，第四季傳統旺季預期將有亮眼表現。

和勤 2021 年上半年營收爲 12.81 億元，毛利率 20.3%，年減 0.99 個百分點，稅後純益 6901 萬元創歷史同期新高，年增 21.41%，每股純益 0.85 元。