和勤提高電動車零組件市占 車用業務將連2年高成長

精密沖壓廠和勤精機 (1586-TW) 產品應用兩大主軸在車用及硬碟零組件，和勤致力提高在電動車客戶的市占率，預估車用沖壓零組件業務將能在今、明年高成長。

和勤 2021 年上半年營收爲 12.81 億元，毛利率 20.3%，年減 0.99 個百分點，稅後純益 6901 萬元，創歷史同期新高，年增 21.41%，每股純益 0.85 元。

和勤今 (26) 日受邀出席券商舉辦線上法人說明會指出，受惠汽車產業復甦及電動車大幅成長，上半年汽車零件營收 9.04 億元，大增 53.17％，營收占比 70.5%，為集團營收成長主因；硬碟機構件（VCM Plate）出貨則是維持穩定表現，硬碟（HDD）零件營收 3.29 億元，年減 10.66％，營收占比 25.7％。

和勤表示，上半年台幣匯率大幅升值，影響毛利率及認列匯兌損失 951 萬元，導致獲利成長幅度不及營收，不過 2021 的上半年獲利仍創歷年同期新高，顯見集團近年營運改善策略收到相當成效。

和勤對於美系電動車大廠零件出貨穩步增量，其他品牌新能源車的座椅、門鎖等零件出貨也隨新能源車銷量也同步增加，新能源車零件占集團營收比重拉高至 11.13％。美系電動車大廠零件改採新製程，已經開始量產，下半年毛利率可望進一步提高；此外，和勤與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件，也可望於第四季開始有產品進入量產，新能源車零件對集團的營收及毛利貢獻都將再拉高。

至於今年 6 月開始量產的重卡變速箱零件，出貨也穩定增量，除變速箱零件外，下半年也將增加供應其他的重卡零件。

和勤的硬碟零件 VCM Plate 已占全球市場的 25％，其中有 8 成為高階儲存硬碟機種機構件，產品平均銷售單價與毛利均高於傳統硬碟，今年除了既有終端客戶 Seagate 外，也新增 WD、Toshiba 兩大終端客戶，產業進入傳統旺季，且持續受惠東南亞轉單效益，下半年展望穩定樂觀。