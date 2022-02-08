權證投資人一定要了解的 權證投資人看多標的TOP5

台股虎年開紅盤日價量齊揚，2/7 (一) 加權指數終場上漲 225.90 點，收在最高點 17,900.30 點，漲幅 1.28%，且成交金額放大至 3,664 億元。其中，權證成交金額約 17.7 億元，權證佔大盤成交金額比例為 0.48%，其中，認購權證成交金額占比回升至 89.32%，大幅高於牛年封關日的 83.97%。觀察 7 日投資人現股看多金額排行，受惠於日股航運股於農曆年節台股休市期間漲幅亮眼帶動、COVID-19 各國逐漸流感化有望伴隨的旅遊復甦、年報及配息行情提前啟動等利多因素，航運股於 7 日擔綱撐盤領漲要角，長榮 (2603-TW)、長榮航 (2618-TW) 股價均攻上漲停板，終場分別以 124 元、26.4 元作收，華航 (2610-TW) 漲幅亦高達 9.40%，收在 25.6 元。投資人若看好航運股後市走勢，推薦可挑選長榮群益 19 購 08 (062337)、長榮群益 1A 購 01 (049511)、華航群益 18 購 03 (062259)、華航群益 17 購 03 (060705)、長榮航群益 1C 購 02 (054699)、長榮航群益 1A 購 02 (054581) 等剩餘天期長且價內 5%~ 價外 20% 之認購權證參與現股漲勢行情。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

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