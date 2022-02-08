〈福島食品解禁〉府院定調開放5縣市食品輸台 祭3原則3配套

行政院今 (8) 日舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，府院、立院執政黨團及執政縣市首長已達成共識，將正式解除福島等 5 縣市長達 11 年的進口禁令，政院提出 3 原則、3 配套，強調會秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，為國人健康把關，希望有利台灣加入 CPTPP 等國際經貿體系。

行政院發言人羅秉成指出，11 年前，日本東北大地震發生 311 核災事件，當時許多國家紛紛對福島等地周邊產品、食品採取緊急性暫時管制輸入措施，台灣也在同年的 3 月 25 日由當時行政院衛生署，以公告方式針對福島周邊五縣地區的全部食品，決定暫停輸入報驗，也就是全面禁止進口到台灣。

羅秉成說，這 11 年來，日本國內採取比國際更加嚴格的管制措施，使相關食品的風險趨降，漸現成效，所以世界各國陸續放寬或解除日本食品的相關管制，包括 CPTPP 11 個會員國在內的 40 幾個國家，都已經完全解除管制，其中美國、新加坡、以色列也在去年加入完全解除管制的行列，而歐盟則大幅放寬對日本食品的管制，只對少數特定具有風險的品項，要求進口時附具輻射檢驗證明。

時至今日，仍然維持禁止進口福島周邊地區所有食品輸入的國家，全世界只剩下台灣跟中國，就連中國香港、澳門地區都已放寬相關管制的措施，我們是以科學證據堅守人民食安的政府，而台灣也是以外貿為導向的國家，要加入國際經貿體系，要加入高標準的 CPTPP，不能置外於人、故步自封，不能無視國際標準科學證據。

羅秉成指出，日本長期以來，關切並期待台灣改變相關的管制做法，而這 11 年來，當全世界大部分的國家都朝向放寬管制的此時此刻，我們無可迴避日本提出的合理訴求，政府必須負責任的面對解決問題。

經過充分的溝通與討論，經過審慎的分析與檢視各項的精進作為，府院行政團隊、立院執政黨團以及執政縣市首長，已取得一致性的高度共識，我們必須與時俱進，在回歸科學證據原則，以及提出比國際標準更嚴格的安全規範，來為國人健康把關的前提下，我們決定合理調整對日本食品長達 11 年的管制措施。

羅秉成指出，行政院提出 3 原則、3 配套，將依食品安全衛生管理法第 4 條第 5 項法律授權，今天進行預告程序，力求穩定解除障礙，航向和國際連結、與世界接軌的目標，10 天預告期後會加以整理，擬在 2 月下旬進行公告。

羅秉成說明，3 原則分別為回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為民眾食安把關。3 配套方面，將從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」；針對具風險品項要求雙證證明、即輻射安全證明加產地證明；福島 5 縣食品在邊境 100% 檢驗。