〈2021車市統計〉商用車市年增逾2成 和泰車銷售刷新紀錄

據交通部監理資料顯示，2021 年商用車總市場登錄領牌共 28378 台，年增高達 23%，其中，和泰車 (2207-TW) 代理的 TOYOTA 、HINO 商用車品牌銷售創新高，3.49 噸以上登錄 9422 台，年增 40.5%，市占率 33.2%，刷新和泰商用車在台銷售的新紀錄，也穩居商用車銷售冠軍。

和泰車說明，疫情造成國人消費模式改變，國內電商和物流業績翻倍成長，推升物流車和冷鏈車的需求激增，加上去年 9 月實施六期排放法規，購車需求提前湧現，商用車市場並未受到疫情影響，反而逆勢成長。

和泰車進一步指出，早在去年初即擬定小型商用車為重點車型，積極與日野母廠溝通取得原廠支援，搶在其他品牌之前，導入符合底盤空重法規的 3.49 噸車型，此車型向上可承接 5 噸車市場，向下則可爭取 3.25 噸小型商用貨車客戶。

同時，和泰轉投資的和泰車體公司去年中推出 5 噸框式完成車體商品，不僅可滿足顧客對框式車體需求外，也省去二階段車體打造時間，讓新車可迅速投入營運。

和泰車總經理蘇純興宣示，和泰將全方位深耕台灣商用車市場，展望 2022 年，適逢 HINO 來台銷售 70 周年，將持續完善新車商品線、強化購車價值鏈、提供高附加價值服務並精進車輛保修服務品質。