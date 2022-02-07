達德旗下允能風場再遇難題 馬國水下基礎安裝承包商終止合約

離岸風電開發商達德能源所開發的允能風場開發問題頻傳，水下基礎安裝工程承包商馬來西亞 Sapura Energy，日前宣布終止與允能風場合約，對此，達德表示，涉及合約保密協議，不便回應。

Sapura Energy 參與允能風場鑽探及水下基礎運輸及安裝作業，但 4 日發出聲明將與允能風場終止合約，Sapura Energy 執行長 Datuk Anuar Taib 表示，允能風場原訂 2020 年 9 月完工，但因不可歸責於 Sapura Energy 的技術及執行問題而延宕。

Datuk Anuar Taib 指出，雙方去年 11 月就試圖挽回局面，但允能提供不精準、具誤導性的土壤數據，嚴重影響到合約履行、工程進度，造成工安疑慮及額外成本，因此終止合約為對公司最有利作法。

允能風場總裝置容量為 640MW，受疫情影響，風場工程開發進度延遲，造成專案公司成本超支，出現重大資金缺口。

達德能源去年向經濟部申請引進新股東，欲將股權比例降至 25%，由德國控股公司 Starwind 持股 27%、泰國電力控股集團 EGCO 持股 25%，及法商 Total 取得 23% 股權，但因違反經濟部要求釋股不得超過 5 成原則，最終有條件同意該釋股案進行，目前還剩最後補件程序。