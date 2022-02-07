汎德永業迎BMW產品線最齊全一年 營收續衝高可期

進口車商汎德永業 (2247-TW) 去年全年合併營收達 421.22 億元，創史上新高紀錄，進入福虎年，汎德永業今 (7) 日表示，進口車市買氣暢旺，訂單滿手，且 2022 年是 BMW 產品線最齊全強勢的一年，樂觀看營收動能可望續熱。法人認為，汎德永業後續若能維持逐月如期交車，今年營收有望續創高。

汎德永業指出，由於國內經濟成長表現良好，車市買氣強，主要銷售的兩大品牌 BMW 和保時捷訂單滿手，需求端沒問題，但直言，今年主要的變數在保時捷 (Porsche) 全球產能很緊，必須努力向原廠爭取更多配額。

所幸，BMW 因控管車用晶片相對其他進口車商得宜，缺車問題較小，有助穩定營收。

BMW 全新 iX xDrive40 旗艦版、iX xDrive50 旗艦預計第一季新車抵台後起，即可陸續交車。

汎德永業表示，近期也配合品牌總代理布局充電站建置計劃，將陸續完成全台環島 BMW i 直流高速充電站建置，最快 10 分鐘內即可補充 150km 的續航里程。

除了全新電動車外， X 系列休旅車日前已發表全新 X3、X4 共計 8 款車型，4 系列 Gran Coupe 和 M4 也將抵台交車，目前全系列車款預收單均相當踴躍。

而 Porsche 日前甫發表的全新 Macan、全新 Macan S 和全新 Macan GTS 三款車型，預計上半年即可抵台，預計將再掀一波新的交車熱潮。

此外，汎德永業去年維修保養業務年增 5.11%，呈現逐年穩健成長趨勢，目前台北士科 BMW 全功能展示暨服務中心、台中保時捷 4S 多功能展示中心正建置中，未來將有助進一步擴大維修保養業務。