00878金虎年除息第一波拍板 年化配息率逾6%

金虎年開工，國泰投信宣布，國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 將領軍迎來 2022 年第一次配息，今 (7) 日進行第一階段公告，預估配息金額每單位發放 0.3 元現金股利，以今天收盤價 19.29 元計算，當期配息率約 1.56%，年化配息率約 6.22%。

國泰投信強調，00878 每單位實際配發金額將在 2 月 17 日公布，除息日則訂在 2 月 22 日，投資人最晚只要在 2 月 21 日前持有或申購，皆可參與本次配息，年後再領一包除息紅包。

觀察 00878 的 30 檔成分股，檔檔皆聚焦高殖利率績優股，產業配置以電子為主，金融、傳產為輔。且 00878 自成立以來每季皆配息，且填息率達 100%，最快 1 天即完成填息，即便遇到去年 12 月市場回檔波動劇烈，00878 也能在 17 天填息成功。

正因如此，00878 成立以來績效與規模廣獲投資人認同，據臺灣集中保管結算所與 Bloomberg 資料統計，截至 1 月 28 日，00878 受益人數已衝破 30 萬人大關，規模達新台幣 366 億元，堪稱國民存股型 ETF，同時也是目前國內規模最大的 ESG 主題 ETF。

國泰永續高股息 ETF 基金經理人游日傑表示，00878 是市面上唯一結合 ESG 與高股息的永續主題 ETF，也是國內首創季配息機制的台股 ETF，有利投資人或退休族安排現金流量與補充保費規劃，並納入收益平準金機制，不會因投資人大量申購而配息受到稀釋。

游日傑進一步表示，由於聯準會升息步調牽動全球金融市場，升息前震盪乃為常態，台股持續呈現高檔震盪格局，而 00878 兼具抗震隨漲的特性，在封關前夕股市回檔劇烈時，其所追蹤的指數表現相對抗跌，ESG 結合高股息的策略，可提供資產雙重防護。

法人提醒，投資高股息 ETF 時，除了關注帳面股息率以外，也要留意資本增值表現，以免賺了股息卻賠了價差。