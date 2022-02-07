外資投信棄守聯電 賣超4.1萬張提款逾22億元

台股今 (7) 日金虎年開紅盤，在航運、金融族群領軍下，終場大漲 225.9 點，收最高 17900.3 點，順利站回 5 日線、季線關卡，不過三大法人合計賣超 49.81 億元，其中，聯電遭到外資、投信聯手提款，合計賣超逾 41412 張，金額達逾 22.79 億元。

期貨方面，外資今日減碼 1522 口空單，期現貨操作不同調，空單未平倉口數降至 30260 口，投信則加碼 193 口多單，多單未平倉口數來到 1643 口，自營商也加碼 1273 口多單，多單未平倉口數來到 17739 口。

觀察外資操作，今再砍聯電 28789 張居冠，提款逾 15.84 億元，華航也有 21419 張居次，面板雙虎群創、友達也各遭調節 21149 張、14933 張，其他包含元大台灣 50、國泰智能電動車、台企銀、中鋼、長榮航等也均破萬張。

買超方面，外資再度鎖定金融族群加碼，前十大買超中就有四檔金融指標，其中，中信金買超 24647 張居冠，開發金、玉山金也各有 15830 張、15524 張，國泰金則有 6812 張，此外，鋼鐵族群中大成鋼也獲外資青睞，加碼 19838 張，其他買超標的還有南亞科、陽明、中環、南亞、力積電等。

內資則持續加碼台股，投信今日買超 23.54 億元，加碼金像電 2538 張居冠，東和鋼鐵 1527 張、華航 1260 張、聯發科 1144 張、台企銀 1100 張、貿聯 - KY 1035 張，開發金、中鋼、友達、仁寶等也入列投信前十大買超標的。

賣超方面，投信與外資同步提款聯電，今日大賣 12623 張居冠，提款逾 7 億元，而矽晶圓族群也遭投信棄養，調節合晶 3458 張、中美晶 1081 張，併購世創失利的環球晶也遭賣 435 張，其他還包含泰鼎 - KY、聯詠、正隆、晶豪科、聚陽、國巨等。