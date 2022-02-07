〈宏碁新春團拜〉各國央行擬發行數位貨幣 施振榮看好五年內普及

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮今 (7) 日舉辦新春團拜活動，考量疫情影響，仍以宏碁旗下視訊會議服務 sMeet 舉辦，面對未來元宇宙、NFT 等數位資產發展，施振榮認為，各國央行都正計畫發行數位貨幣，五年內相關應用將更加普及。

施振榮表示，科技發展日新月異，每一項科技應用往往需十年時間演進，如網路 (Internet) 興起，就是靠媒體讓社會接受新觀念、新技術，進而衍伸出新的使用情境、新的生態。

面對近期元宇宙、NFT 熱潮，施振榮指出，台灣已在全球硬體領域占有一席之地，後續要加強創作內容、新體驗發展，因內容、溝通工具才是元宇宙與人之間交流的重要工具，以領域來說，娛樂應用將最先成熟，觀察微軟 (MSFT-US) 就砸下 687 億美元收購動視暴雪，其次則為藝術品。

施振榮進一步表示，NFT 不同於傳統媒介是由數位建構的世界，但隨著數位人民幣、薩爾瓦多開放使用比特幣，全球央行都有發行數位貨幣的計畫，未來數位資產若由政府做莊，預期五年之內將快速普及，因中央政府必定會確保儲備性，讓相關數位資產有對應的實體價值。

施振榮今年也邀請藝術家吳哲宇分享 NFT 等數位科技趨勢，吳哲宇認為，NFT 熱潮可分為兩種形式，一是短期投資型，但隨著個人、品牌、流量快速變現後，最快 3 個月到半年就會結束，另一種則是 NFT 應用落地，包含會員制、與真實世界進行商業連結等，在藝術領域上也可將藝術作品轉化成數位資產收藏。

施振榮也將 NFT 藝術品的收藏價值稱為 NFT 的基本面，若有更多人認同作品價值，基本面就越好，不過對於未來宏碁在元宇宙、NFT 應用上的連結，他坦言還未深入研究，但宏碁近年已將 AI 應用在醫療領域、建立電競生態圈等，切入領域逐步擴大。

此外，吳哲宇也宣布將與施振榮旗下科文双融集團合作，預計 4 月中旬在台舉辦個展及「台灣百岳 NFT 體驗展」，推動 NFT 創作者育成計畫，並與黃豆泥 (黃彥霖) 等夥伴，協助更多藝術創作者投入 NFT 數位藝術領域。