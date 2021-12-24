談元宇宙發展 宏碁施振榮：台灣已在半導體晶片打下基礎

科技部今 (24) 日在台南沙崙舉辦資安暨智慧科技研發大樓聯合啟用典禮，宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮也受邀論壇演講，面對元宇宙發展，他認為，台灣已在半導體晶片、硬體設備打下基礎，未來應進一步開發以人為本的應用軟體、創新服務，打造具東方特色的元宇宙。

施振榮認為，與元宇宙相關的網路基礎、電子設備目前多由台灣供應半導體晶片、硬體設備，因此，台灣未來在元宇宙發展風潮下，已扮演元宇宙重要硬體供應商角色。

施振榮進一步指出，未來台灣需思考如何在元宇宙活動、內容服務上，進一步開發以人為本的應用軟體與服務，同時展現來自東方矽文明的特色，將東方價值觀、文化、生活方式帶到元宇宙新世界中，他看好，台灣將有條件、潛力成為東方矽文明發祥地，與西方文明並駕齊驅。

科技部今日也舉行「資安．智慧．大南方」聯合啟用典禮，正式啟用資安暨智慧科技研發大樓，內部將設立資安跨業共創場域、網路數據分析實驗室、資安人培學苑、工控攻防基地、智慧運輸模擬平台、台灣科技新創基地 (TTA) 南部據點等。

科技部說，台南沙崙智慧綠能科學城將以高鐵台南站做為綠能、智慧科技走廊上的節點，將結合各部會資源，落實總統蔡英文提出發展六大核心戰略產業目標。