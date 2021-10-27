施振榮：台灣應建構AI疫苗開發平台 扮演疫苗代工角色

宏碁 (2353-TW) 集團創辦人施振榮出席國際組織演講表示，台灣在資通訊產業發展基礎上，擁有全球領先且完整的矽科技能量，未來也應借重過去 ICT 經驗，進一步建構 AI 疫苗開發平台，扮演全球疫苗代工中心 (CDMO Center) 角色。

施振榮表示，台灣擁有晶圓代工、封裝測試、IC 設計等完整矽科技能量，已成為矽島，重申未來應該在此基礎上，利用矽科技創新應用，在 3C 物質文明外，進一步為人類精神文明做出貢獻，打造台灣成為東方矽文明 (Si-vilization) 發祥地。

施振榮進一步指出，公共衛生也是人類文明發展中關鍵一環，其中，台灣在疫苗開發極具潛力，全球可透過台灣所建構的人工智慧平台加速疫苗開發，並委由台灣代工疫苗 (CDMO)，認為台灣可扮演全球疫苗供應中心。

以宏碁集團為例，施振榮表示，集團也已建構具高度整合性的 AI 疫苗開發平台，未來可望協助更多疫苗開發，並發展出先進免疫模型，此外，宏碁旗下 AI 人工智慧醫療公司宏碁智醫 (6857-TE) 今 (27) 日也登錄興櫃戰略新板。

另一方面，施振榮也呼籲，對社會具有影響力的創投，未來也應將資金投資在疫苗、防疫相關領域，以期對社會做出更大貢獻。