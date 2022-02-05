〈虎年投資術〉台股短線急跌融資水位降 虎年開紅盤可望吸引低接買盤

台股牛年封關小跌作收，春節休市期間適逢聯準會公布利率聲明、俄烏情勢緊張等國際情勢持續干擾股市，但法人認為，台股短線急跌後融資水位持續下降，浮額沉澱，虎年可望吸引低接買盤承接。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文認為，台股短線急跌後已出現負乖離，且融資水位持續下降，搭配台股高殖利率的優勢，預料虎年開紅盤後有機會吸引低接買盤進場布局優質個股。

葉獻文也提醒，新年封關期間除了聯準會會議結果，還有美國超級財報公布、美國 10 年期公債殖利率變化、美國第四季 GDP 與 12 月 PCE 個人消費支出平減指數、烏俄地緣政治風險與國際能源價格走勢等，都是值得留意的觀察指標。

安聯投信台股團隊表示，台股受到聯準會加速貨幣政策正常化等影響，導致波動加大，預期市場在聯準會 3 月啟動升息等訊息明朗前，仍將反覆受到市場情緒及不確定的因素影響。

安聯投信台股團隊表示，從近期波動幅度來看，市場應陸續消化並反映對於聯準會後續縮表及升息進程的擔憂，建議後續可留意有基本面支撐、且近期已有出現大幅修正的族群或投資標的投資價值浮現。

在投資標的部分，保德信投信表示，相對看好有成長趨勢較為顯著的科技類股，包括通信網路、電子零組件如 ABF 載板、其他電子等。

另外，具有硬體更新利基的 AMD 供應鏈、伺服器、DDR5、USB 4.0 等，也是虎年台股選股方向所在，至於傳產方面則可以紡織、食品等類股為主。

安聯投信台股團隊表示，股市面臨短暫修正整理時，好壞標的可能都會同步下跌，但修正告一段落後，獲利能見度高、成長性佳者仍有望勝出，可利用市場修正時分批加碼、分散風險，保持耐心與信心。題材上持續看好 AI、車用電子、高速傳輸及雲端等長期結構性成長趨勢所帶來的投資機會。