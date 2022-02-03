策略師：俄烏邊境情勢雖緊張 但不失為買進良機

策略師表示，最近俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢升級，可能會波及歐洲經濟，但也可能帶來買入機會。

俄羅斯在與烏克蘭邊境進行軍隊和軍事裝備的大規模集結，引發北約和西方的憤怒，但莫斯科一再否認有任何入侵鄰國的意圖。

烏克蘭總統 Volodymyr Zelenskyy 周二 (1 日) 在與英國首相 Boris Johnson 的新聞發布會上警告，任何衝突的影響都將超出兩國之外，成為一場「全面戰爭」。

高盛首席歐洲經濟學家 Sven Jari Stehn 在周一 (31 日) 的研究報告中表示，局勢升級可能會造成該地區的貿易減少、金融狀況收緊和天然氣供應減少，因而蔓延到歐洲經濟。

基於歐元區對俄羅斯和烏克蘭的出口比率相對較小，高盛預計不會對貿易產生重大影響。Stehn 還指出，「雖然金融環境收緊原則上可能對歐洲經濟成長產生顯著影響，但在過去的俄烏緊張局勢中，歐元區金融環境並未明顯收緊。」

然而，高盛認為，天然氣市場的溢出效應是最值得關注的焦點。

Stehn 說，「雖然天然氣批發價格上漲對消費者的影響可能會因屬間接影響且有政府支持而得到緩解，但天然氣供應減少可能會導致整個歐洲的生產中斷，即使只是暫時性。」

俄羅斯是歐洲最大的天然氣供應商，經由輸氣管供應歐洲大陸 30-40% 的天然氣需求，但歐元區最近開始將天然氣消費從俄羅斯轉向液化天然氣 (LNG)。與此同時，高盛策略師強調，近年來流經烏克蘭的俄羅斯天然氣大幅減少。

Stehn 說，「任何情勢升級都可能導致對俄羅斯北溪 2 號管道 (NS2) 的制裁，這可能會無限期地限制流向歐洲，加劇歐洲天然氣市場的緊張。預計會直到 2025 年。」

他說，「綜上所述，我們的分析顯示，俄羅斯和烏克蘭局勢持續緊張帶來的成長風險看來仍屬可控，除非局勢升級並導致整個歐洲的金融狀況急劇收緊或能源供應削減。」

“購買機會”

Oxford Economics 策略師上周指出，除非出現任何突然升級，否則目前的動態平衡均勢代表了受影響的地區和全球資產的「買進機會」。

然而，他們指出，如果俄羅斯進一步入侵其西部邊境，短期內將對資產價格和波動性產生重大影響。

在這種最壞的情況下，俄羅斯盧布將大幅貶值，兌美元匯率將測試 2015 年的高點 83，而俄羅斯股市也將受到影響。

策略師指出，「在這種情況下，歐股也將出現適度下跌，因為較高的天然氣價格會影響成長並擠壓獲利率。能源類股可以為希望對沖這種風險的投資人提供相對的避風港。」

然而，基本上最可能的結果是透過外交手段解決，Oxford Economics 預計市場將逐漸平靜下來，NS2 將繼續運作；有鑑於俄羅斯的「強勁基本面」，資產價格將反彈。

如果發生有限的入侵，可能會以空襲形式摧毀軍事基礎設施，該公司預計美國將在歐盟陷入內部分歧情況下採取「嚴厲」的制裁措施，但執行方式相對溫和，例如禁止向俄羅斯出口電子和半導體，或針對俄羅斯銀行進行反制。

研究報告補充說，正是這種可能性將會使盧布兌美元匯率貶升至 83，甚至可能「輕易貶至 100，尤其是在出現決定性突破情勢時」。

在所有這三種較為溫和的預設情景中，對股市的影響可能「相對溫和」，有點類似於 2014 年的克里米亞危機，當時俄羅斯股市在短期內遭到拋售，但對歐元區的溢出效應微乎其微，而且歐盟實際上在之後 6 個月的時間裡表現優於全球指數。