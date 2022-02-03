上周初請失業金人數23.8萬人 略低於預期

看來企業正在克服 Omicron 病毒帶來的影響，上周初請失業金人數略低於預期。

美國勞工部周四 (3 日) 報告，截至 1 月 29 日當周初請失業金人數為 23.8 萬人，略低於《道瓊》估計的 24.5 萬人。 這也比前一周上修後的 26 萬人有所下降。

該報告正好結束艱難的 1 月，數百萬美國人受新冠疫情影響失去工作。隨著過去 2 周病例數急劇下降，經濟學家樂觀地認為這種趨勢很快就會自行逆轉。

初請失業金人數在 12 月初短暫跌破 20 萬人並創下 50 多年來的最低水平後，之後已經轉高。

有一周時間落差的持續申領失業救濟金人數明顯下降，減少 44000 至 163 萬；有助經調整每周波動性後的 4 周移動平均申請數滑落至 162 萬，為 1973 年 8 月 4 日以來的最低。

根據截至 1 月 15 日的統計，接受所有失業救助方案的人數減少 73205 人至 207 萬人；一年前同期數字為 1850 萬人，之後因延長紓困逐漸到期而漸減。

在其他周四 (3 日) 發布經濟數據方面，勞工統計局表示，第 4 季勞動生產力勁升 6.6%，遠高於預期的 4.4%。在此同時，單位勞動成本升小升 0.3%，遠低於預期的 1%。