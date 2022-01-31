HSBC：中國堅持清零政策 全球供應鏈隨時面臨中斷風險

匯豐銀行 (HSBC) 航運和港口股票研究全球主管 Parash Jain 表示，中國的清零政策將嚴重影響全球供應鏈的復甦，任何小規模的中斷都可能引發全球「連鎖反應」。

他說，疫情凸顯出「供應鏈變得多麼脆弱，容不下任何誤差」。

他周一 (31 日) 受訪時表示，「中國在全球貿易中的絕對重要性代表了在中國出現任何小規模中斷，都會對整個供應鏈產生連鎖反應。」

由於近期全中國染疫人數激增，作為全球第二大經濟體，中國更加緊執行其病例清零策略。

深圳、天津和寧波等主要港口城市以及工業中心西安出現新冠變種病毒病例，導致其下令封城封港。

中國國家衛生部門表示，截至周一 (31 日)，中國出現 58 例新增病例。國家衛健委在每日更新中表示，其中有 40 例是本土病例，其餘 18 例是境外移入。

雖然與亞洲許多其他地方相比，中國病例數量相對較少，但北京仍堅持其清零病例的做法。

根據統計數據，截至 1 月 30 日，中國的 7 天滾動平均值為每百萬人每天 0.04 例，而日本為 568.8 例，韓國為 290.41 例，印度為 180.35 例。

Jain 表示，中國擁有快速緩解壅塞的基礎建設，無論是在港口還是在供應鏈方面，「然而，由此衍生的混亂最終還是會對海洋的另一邊產生影響。」他補充說：「這就是為什麼，只要中國維持這種非常嚴格的清零政策，我們就不能排除供應鏈隨時可能出現中斷的可能性。」