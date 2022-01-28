拓展印度版圖 谷歌注資10億美元於印度第二大電信商Bharti Airtel

Alphabet(GOOGL-US) 旗下谷歌周五 (28 日) 宣布，將注資 10 億美元於印度第二大電信營運商 Bharti Airtel，推動在全球第二大無線通訊市場的發展。

根據雙方協議，谷歌將支付 7 億美元買下 Bharti Airtel 1.28% 股權，剩餘 3 億美元資金用於和 Bharti Airtel 建立多年的商業合作關係。

谷歌執行長 Sundar Pichai 表示，這筆投資案致力於提升智慧手機近用性，並發展雲端生態系統，幫助當地公司朝數位轉型之路邁進。

儘管如此，與 Bharti Airtel 合作還需獲得監管機關批准。對積極拓展全球業務的谷歌來說，印度市場為業務版圖中不可或缺的一部份，因此與 Bharti Airtel 的合作相當重要。

作爲全球人口數第二多的國家，印度境內網路用戶高達 7.5 億人，但仍有上億人還未進行首次上網，然而，相較於人口數眾多的中國，印度並不排斥美國資金進駐，截至目前，臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix(NFLX-US) 等科技巨頭已投入數十億美元於印度業務。

除了本次合作案外，谷歌 2 年前才注資 45 億美元入股信實工業旗下電信商 Jio Platforms，作為進軍印度市場的跳板之一。