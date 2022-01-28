金管會開放保險業3大管道 投資6大核心戰略產業

配合政府扶植 6 大核心戰略產業及協助該等產業籌募資金之政策，金管會今 (28) 日宣布，將於近期發布開放保險業得直接、或間接投資或放款予「6 大核心戰略產業」。

「6 大核心戰略產業」包含：資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等，將以過去推動 5+2 產業創新為基礎，透過產業超前部署，期使台灣在後疫情時代，掌握全球供應鏈重組先機。

金管會表示，開放保險業投資該等產業之 3 管道。第 1、 直接投資管道：開放保險業得依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」第 2 條第 7 款「其他配合政府政策之資金運用項目」規定直接投資 6 大核心戰略產業。

第 2、 間接投資管道：開放保險業得投資於投資範圍為 6 大核心戰略產業之標的，包括證券投資信託事業或證券商轉投資子公司設立之私募股權基金、依「國家發展委員會促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」取得資格函之私募股權基金，以及國家級投資公司所設立之國內基金及私募股權基金。

第 3、 聯合參貸管道：開放保險業得擔任放款用於 6 大核心戰略產業之聯合貸款案參加行，辦理經外國中央政府、外國中央政府所設立信用保證機構或經濟合作發展組織（OECD）公布之官方輸出信用保證機構提供保證或保險之放款業務。

金管會表示，引導保險業資金投入國內產業及重要建設，協助國內產業發展為金管會重要政策，期許保險業能在兼顧保戶權益保障及保險業投資風險等考量下，積極評估及參與 6 大核心戰略產業等國內實體產業。